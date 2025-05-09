Galatasaray, Finale Yükseldi!

GALATASARAY FINALI GARANTİLEDİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali yarı final mücadelesinde İspanyol takımı La Laguna Tenerife ile Galatasaray biraraya geldi. Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Sunel Arena’da gerçekleşen bu mücadelede kazanan 90-80’lik skorla Galatasaray oldu.

LA LAGUNA TENERIFE İLK PERİYOTU ÖNDE KAPATTI

Müsabakanın başlangıcında Galatasaray, Angel Delgado sayesinde pota altında sayılar üreterek rakibine üstünlük sağladı. İspanyol temsilcisi ise Giorgi Shermadini’nin pota altından ulaştığı basketlerle cevap verdi. Marcelinho Huertas’ın oyuna girmesiyle üstünlüğü ele alan La Laguna Tenerife, 7. dakikada Brezilyalı oyun kurucunun orta mesafe atışıyla 6-0’lık bir seri yakalayarak durumu 15-13 yaptı. İspanyol takımı, üst üste hatalar yapmayarak ilk çeyreği 24-20 önde kapattı.

LA LAGUNA TENERIFE FARKI AÇTI

La Laguna Tenerife, 11. dakikada Thomas Scrubb’ın turnikesi ile 6-0’lık bir seri daha yakalayarak durumu 29-20 yaptı. Bu dakikadan sonra etkili oyununa devam eden İspanyol temsilcisi, 13. dakikada Tim Abromaitis’ın turnikesiyle farkı çift hanelere taşıdı: 33-22. Galatasaray farkı azaltmaya çalışsa da, 18. dakikada James Palmer’ın dış atışıyla yakaladığı 12-0’lık seri ile durumu 40-37’ye getirdi. Ancak soyunma odasına La Laguna Tenerife 43-40 önde girdi.

GALATASARAY İKİNCİ YARIDA ÜST ÜNLÜK KURDU

İkinci yarının başında Galatasaray temposunu artırdı ve 22. dakikada James Palmer’ın üç sayılık basketiyle öne geçti: 43-45. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 26. dakikada Ebuka Izundu’nun smacıyla 9-0’lık bir seri yakalayarak farkı açtı: 49-61. Sert savunmalarıyla rakibe şans vermeyen Galatasaray, Micheal Young’ın çeyreğin bitimine 10 saniye kala attığı üç sayılık basketle son periyoda 64-55 önde girdi.

GALATASARAY MAÇI KAZANDI

Son periyotta Galatasaray farkı daha da açarak, 35. dakikada Will Cummings’in serbest atışından bulduğu basketle 8-0’lık bir seri yakaladı: 60-78. Rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, müsabakayı 90-80 kazanarak finale adını yazdırdı.

ERGİN ATAMAN MAÇI YERİNDE İZLEDİ

Yunan ekibi Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife ve Galatasaray karşılaşmasını yerinde izledi. Ataman, maçı oğlu Sarp Ataman ve Galatasaray basketbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan ile birlikte takip etti.