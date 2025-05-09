Galatasaray, Finale Yükseldi! Maçı Kazandı

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖRTLÜ FİNALİNDE GALATASARAY ZAFERİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nin yarı final mücadelesinde İspanyol ekip La Laguna Tenerife ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Sunel Arena’da gerçekleşen maçta Galatasaray, 90-80’lik bir skorla galip geldi.

GALATASARAY FİNALE YÜKSELDİ

Bu sonuçla Galatasaray, turnuvada finale yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, finalde AEK ile Unicaja Malaga arasındaki maçın kazananı ile mücadele edecek.

İSPANYOL EKİBİ İLK ÇEYREĞİ ÖNDE KAPATTI

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Galatasaray, Angel Delgado ile pota altında etkili olmaya başladı. İspanyol temsilcisi Giorgi Shermadini’nin pota altından attığı basketlerle karşılık vererek sayı buldu. Marcelinho Huertas’ın oyuna geri dönüşü ile La Laguna Tenerife, 7. dakikada 6-0’lık bir seri yakalayarak avantaj sağladı: 15-13. İlk çeyreği hata yapmadan tamamlayan İspanyol ekibi, 24-20 önde kapattı.

TENERIFE ÖNDE DEVAM ETTİ

La Laguna Tenerife, 11. dakikada Thomas Scrubb’ın turnikesi ile bir başka 6-0’lık seri yakalayarak üstünlüğünü artırdı: 29-20. İspanyol takım, 13. dakikada Tim Abromaitis’in turnikesiyle aradaki farkı çift hanelere çıkarttı: 33-22. Galatasaray ise 18. dakikada James Palmer’ın dış atışıyla 12-0’lık bir seri yakalayarak durumu 40-37’ye getirdi. Ancak İspanyol ekibi, soyunma odasına 43-40’lık bir skorla gitti.

GALATASARAY İKİNCİ YARIDA ÜSTÜNLÜK KURDU

İkinci yarının başlangıcında tempoyu artıran Galatasaray, James Palmer’ın 22. dakikada attığı üç sayılık basketle tekrar öne geçti: 43-45. Sarı-kırmızılı ekip, 26. dakikada Ebuka Izundu’nun smacı ile 9-0’lık bir seri yakalayarak durumu 49-61 yaptı. Sert savunması ile rakibine fazla alan bırakmayan Galatasaray, Micheal Young’ın çeyreğin bitimine 10 saniye kala attığı üçlükle son periyoda 64-55 önde girdi.

GALATASARAY MAÇI KAZANDI

Son periyota hızlı başlayan Galatasaray, 35. dakikada Will Cummings’in serbest atıştan bulduğu basketle 8-0’lık bir seri yakaladı: 60-78. Müsabakada rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 90-80 kazanarak finale adını yazdırdı.

ERGİN ATAMAN MAÇI TAKİP ETTİ

Yunanistan ekibi Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife ve Galatasaray arasındaki maçı yerinde izledi. Ataman, oğlu Sarp Ataman ve Galatasaray Basketbol’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan ile birlikte karşılaşmayı takip etti.