Spor

Galatasaray, Günay Güvenç’le anlaştı

galatasaray-gunay-guvenc-le-anlasti

Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray’da transfer hareketliliği sürüyor. Davinson Sanchez’in sözleşmesi yenilendikten sonra, sarı-kırmızılı ekip iç transferde başarılı kalecisi Günay Güvenç ile yeni bir anlaşma gerçekleştirdi. Galatasaray, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı.

SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTIR

Kulüpten yapılan duyuruda, “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesine yer verildi.

GALATASARAY’DA 21 MAÇI VAR

2023 yılında Gaziantep FK’dan Galatasaray’a katılan 34 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı forma altında 21 resmi karşılaşmaya çıktı. Piyasa değeri 500 bin euro olarak belirlenen Günay, bu maçlarda 19 gol kalesinde gördü. Deneyimli kaleci, 9 maçta ise rakiplerine gol atma şansı tanımadı.

ÖNEMLİ

Manşet

Mauro Icardi, Kadroya Geri Döndü

Mauro Icardi, 281 gün aradan sonra Galatasaray ile Fatih Karagümrük maçında sahaya çıkarak dönüş yaptı.
Gündem

İstanbul’da, “Daltonlar” Suç Örgütü İddianamesi Hazırlandı

İddianamede, yedi şüpheliye 14 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis, uzun süreli hapis cezası ve yüksek miktarda adli para cezası talep edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.