Galatasaray, Günay Güvenç’le anlaştı

Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray’da transfer hareketliliği sürüyor. Davinson Sanchez’in sözleşmesi yenilendikten sonra, sarı-kırmızılı ekip iç transferde başarılı kalecisi Günay Güvenç ile yeni bir anlaşma gerçekleştirdi. Galatasaray, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı.

SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTIR

Kulüpten yapılan duyuruda, “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesine yer verildi.

GALATASARAY’DA 21 MAÇI VAR

2023 yılında Gaziantep FK’dan Galatasaray’a katılan 34 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı forma altında 21 resmi karşılaşmaya çıktı. Piyasa değeri 500 bin euro olarak belirlenen Günay, bu maçlarda 19 gol kalesinde gördü. Deneyimli kaleci, 9 maçta ise rakiplerine gol atma şansı tanımadı.