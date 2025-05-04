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Galatasaray Haftaya Şampiyon Olabilir

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FENERBAHÇE’NİN PUAN KAYBI VE GALATASARAY’LA FARK

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Şampiyonluk yarışında kritik bir öneme sahip olan bu mücadelede Beşiktaş, 1-0’lık galibiyetle sahadan ayrılırken, Fenerbahçe kaybettiği puanla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile olan puan farkı 8’e yükseldi ve Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk şansını önemli ölçüde zora soktu.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Önümüzdeki 4 haftalık periyotta Galatasaray, sadece 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edebilecek. Bu durumda, kalan maçlar açısından kritik bir dönemeçte bulunuyoruz.

HAFTAYA ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Ayrıca Galatasaray, 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor’u yenerse ve Fenerbahçe, Başakşehir karşısında puan kaybı yaşarsa, Sarı-Kırmızılılar gelecek hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

KALAN MAÇLAR

Galatasaray’ın kalan maçları şöyle: Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D), Başakşehir. Fenerbahçe’nin ise Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor ile oynayacak.

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