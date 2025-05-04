Galatasaray Haftaya Şampiyon Olabilir

FENERBAHÇE’NİN ZOR GÜNLERİ

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, ev sahipliğinde Beşiktaş ile karşılaştı. Şampiyonluk yarışı açısından büyük öneme sahip bu mücadelede kazanan taraf, 1-0’lık skorla Beşiktaş oldu. Bu sonuç, Sarı-Lacivertliler için büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, puan kaybı sonrasında adeta yıkıldılar. Kalan haftalarda Galatasaray ile olan puan farkı 8’e yükseldi ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı adeta mucizelere kalmış oldu.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN YETERLİ PUAN BULUNCA

Kalan 4 haftalık süreçte, Sarı-Kırmızılılar’ın yalnızca 4 puan toplaması durumunda şampiyonluklarını ilan etmeleri mümkün. Eğer Galatasaray 35. haftada Trabzonspor’u yenip, Fenerbahçe de Başakşehir ile bir puan kaybı yaşarsa, Sarı-Kırmızılılar gelecek hafta şampiyonluklarını ilan edebilirler.

KALAN MAÇLARIN GÖRÜNÜMÜ

Galatasaray’ın kalan maçları; Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D) ve Başakşehir. Fenerbahçe’nin kalan maçları ise; Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D) ve Konyaspor olarak belirlenmiş durumda. Bu durum, ligdeki rekabetin son haftalara girildiğinde ne kadar heyecan dolu geçeceğini gösterebilir.