Spor

Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi

galatasaray-ilkay-gundogan-i-istanbul-a-getirdi

UGURCAN ÇAKIR’IN GALATASARAY’A TRANSFERİ

Son olarak Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan İlkay Gündoğan, ardından kendisini Galatasaray’a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçen sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maçta görev alan 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN DUYGULARI

“Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz.” şeklinde duygularını ifade eden Gündoğan, yeni takımıyla ilgili heyecanını dile getiriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İranlı Turistler Van Esnafını Sevindirdi

Okul döneminin yaklaşmasıyla Van'a gelen İranlı turistler, yerel esnafın yüzünü güldürerek ekonomik canlılığı artırdı.
Gündem

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz İzni Yok

Galatasaray'da süren Barış Alper Yılmaz krizi son buldu. Ayrılığın sebepleri ve Yılmaz'ın yeni takımının ne olacağı merak konusu oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.