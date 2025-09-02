Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi

UGURCAN ÇAKIR’IN GALATASARAY’A TRANSFERİ

Son olarak Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan İlkay Gündoğan, ardından kendisini Galatasaray’a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçen sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maçta görev alan 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN DUYGULARI

“Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz.” şeklinde duygularını ifade eden Gündoğan, yeni takımıyla ilgili heyecanını dile getiriyor.