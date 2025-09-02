Spor

Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a Getirdi

GALATASARAY’LA ANLAŞMA SAĞLANDI

Son olarak Uğurcan Çakır’ı renklerine katan Galatasaray, İlkay Gündoğan’la da her konuda anlaşmaya vardı. İstanbul’a gelen İlkay, sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Galatasaray’a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 8 asistle takımına önemli katkı sağlamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN DUYGULARI

“Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz.” diyen İlkay Gündoğan, Galatasaray’a katılmanın sevinç ve gururunu yaşıyor.

