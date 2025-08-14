Galatasaray’ın Bonservisi Netleşiyor

GALATASARAY TRANSFER HAMLELERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray, yeni sezon için hazırlıkları sürdürürken, transfer çıkışlarına hız kazandırdı. Morata ve Frankowski’nin takımdan ayrılmasının ardından, üç futbolcu daha kadrodan çıkma sürecine girdi. Bu oyuncular arasında savunma oyuncusu Cuesta da bulunuyor. Cuesta’nın, Vasco Da Gama ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildiriliyor. Brezilya temsilcisinin, tecrübeli stoper için 6 milyon euro önerdiği öğrenildi. Cuesta, geçen sezon devre arasında Genk’ten 8 milyon euro karşılığında transfer edilmiş ve Galatasaray formasıyla toplamda 9 karşılaşmada görev almıştı.

NELSSON VE KÖHN’ÜN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Bir başka stoper olan Nelsson ise Serie A ekibi Verona ile el sıkışmış durumda. Kulüpler arasındaki transfer görüşmeleri sürerken, Galatasaray, bu transfer için 4 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. 2021 yılında sarı-kırmızılı takıma katılan Nelsson, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’da kiralık olarak forma giymişti. Ayrıca, sol bek Köhn de Bundesliga temsilcisi Köln ile anlaşma aşamasında. Galatasaray, bu transferden 5 milyon euro talep ediyor.

TOPLAMDA 15 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

Bu üç transferin tamamlanması durumunda, Galatasaray’ın kasasına toplamda yaklaşık 15 milyon euro civarında bonservis geliri girmesi öngörülüyor. Bu gelişmeler, takımın yeni sezon stratejilerini belirlemede önemli rol oynayacak.