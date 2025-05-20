Galatasaray’ın Hedefi Osimhen’i Almak!

GALATASARAY’IN YENİ HEDEFİ: OSIMHEN

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın bir sonraki hedefi Osimhen’in bonservisini almak. Sarı kırmızılıların 25. şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Nijeryalı yıldız, taraftarların gözdesi olmuş ve her maç sonrasında Osimhen’e büyük destek verilmişti.

CHELSEA’DEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Nijeryalı futbolcunun bonservisini Napoli’den almak isteyen Galatasaray, büyük kulüplerle rekabet halinde. Bu kulüpler arasında yer alan Chelsea’nin gece yaptığı paylaşım, Galatasaray taraftarının heyecanını artırdı. Chelsea, Osimhen’in kullandığı maskeye çok benzeyen bir maskenin fotoğrafını Ekvador bayrağı emojisiyle paylaştı. Taraftarlar, bu paylaşımın Osimhen için yapıldığını düşünse de, İngiliz kulübünün bu paylaşımının Ekvadorlu futbolcusu Moises Caicedo için olduğu ortaya çıktı.