Galatasaray’ın Juventus’u 5-2’lik Zaferi Nihat Kahveci ile Değerlendirildi

galatasaray-in-juventus-u-5-2-lik-zaferi-nihat-kahveci-ile-degerlendirildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında evinde İtalyan ekibi Juventus’u 5-2’lik skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve İtalya’da yapılacak rövanş için önemli bir avantaj sağladı.

GALATASARAY’IN TARİHİ ZAFERİ

Galatasaray’ın bu tarihi galibiyeti sonrasında Kontraspor YouTube kanalı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, dikkat çekici yorumlarda bulundu. Kahveci, “Bir Türk olarak gurur duydum” ifadeleriyle bu başarıyı değerlendirdi.

HEDEF 6 GOL

Kahveci, “6 da olabilirdi… Öncelikle şunu söyleyeyim; bir Türk insanı olarak, bir Türk futbolseveri olarak bu ‘Galatasaray 5’ yazısı Konferans’ta yazmıyor, UEFA’da yazmıyor ya da herhangi bir Süper Lig maçında yazmıyor” dedi. 5-2’lik sonuçtan bahseden Kahveci, rakibin Şampiyonlar Ligi’nde uzun yıllardır mücadele ettiğini ve bu seviyedeki bir galibiyetin büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

DÜNYADA GALATASARAY KONUŞULACAK

Kahveci, “Bütün dünyada Galatasaray konuşulacak. Türkiye olarak gurur duymalıyız. Çünkü söyledim: 20.45’teki tek maç bu, herkes bu maçı izleyecek dünyada; 23 maçlarını bekleyecek… Ve şu an Avrupa’da, dünyada her yerde Galatasaray konuşulacak” şeklinde devam etti.

