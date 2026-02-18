Galatasaray’ın Juventus Zaferi Üzerine Rıdvan Dilmen Yorumları

galatasaray-in-juventus-zaferi-uzerine-ridvan-dilmen-yorumlari

Rıdvan Dilmen, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın elde ettiği 5-2’lik tarihi Juventus zaferinin ardından Sarı-Kırmızılılar’ın performansına dair çarpıcı yorumlarda bulundu. Spor yayıncılığında yaptığı değerlendirmede Dilmen, “1905’ten beri Galatasaray’da bu kadar dolu bir kadro yok. Hiç böyle bir kadro görmedik.” şeklinde konuştu.

GALATASARAY JUVENTUS’U CAHİLSİZ BIRAKTI

Dilmen, Galatasaray’ın zaferini “11’e 10 kaldı ondan kazandı gibi bir şeye hiç gerek yok. Galatasaray, Juventus’u çaresiz bıraktı. Tam 4 gol attı ikinci yarıda.” ifadeleriyle öne çıkardı. Ayrıca, “17 Şubat 2026 özel bir gün olacak Galatasaray ve Türk futbolu için.” diyerek bu galibiyetin önemini vurguladı.

“DOLU BİR KADRO” VURGUSU

Dilmen, Galatasaray’ın maç bitiren kadrosuna dikkat çekerek, “Sane, Icardi, Osimhen, Boey hepsi sahada. Bırak 3,5 yıllık Okan Buruk dönemini; 1905’ten beri Galatasaray’da bu kadar dolu bir kadro yok. Hiç böyle bir kadro görmedik.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

OKAN HOCANIN BAŞARISI

Okan Buruk’un stratejisine de değinen Dilmen, “Okan hoca, adeta resital yaptı. Okan hoca ‘Bu işi Torino’ya bırakmayacağım, burada bitireceğim’ diyerek işi yaptı.” dedi. İlk yarıda geriye düştükten sonra ikinci yarıda gösterilen performansla Okan Buruk’un antrenörlük becerilerine dikkat çekti ve takıma güven mesajı verdi.

“TUR İÇİN HAYIRLISI OLSUN”

Son olarak, Okan Buruk’un ve taraftar desteğinin takım üzerinde büyük bir motivasyon yarattığını belirten Dilmen, “Tur için artık hayırlısı olsun diyelim. İkinci yarıda hakikaten öyle bir geldi ki takım… Mücadeleden sonra kalite sergileyecek oyuncular da var.” diyerek Galatasaray’ın geleceği için umut dolu bir mesaj verdi.

