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Galatasaray’ın Kamp Programı Açıklandı

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GALATASARAY’IN SEZON ÖNCESİ KAMP PROGRAMI

Galatasaray, 2023-2024 sezonu için hazırlık kamp programını duyurdu. Sarı kırmızılı takım, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da yer alacak olan kamp dönemini geçirecek. Bu süreçte, 20 Temmuz’da Admira Wacker ile ve 23 Temmuz’da Cagliari ile iki hazırlık maçı yapılacak.

AİLE, İSTANBUL’A DÖNÜŞ VE SANTRA MAÇLARI

Kamp sonrasında Galatasaray, İstanbul’a dönecek ve burada sezon öncesi 2 hazırlık maçı gerçekleştirecek. Bu karşılaşmalar, RAMS Park’ta oynanacak. İlk maçta, 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile mücadele ederken, 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar, takımın sezon hazırlıkları açısından son etabı oluşturuyor.

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