Spor

Galatasaray’ın Kamp Yeri Belli Oldu

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GALATASARAY’IN SEZON ÖNCESİ KAMP PROGRAMI

Galatasaray, yeni sezon öncesi kamp programını duyurdu. Sarı kırmızılı takım, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da kamp gerçekleştirecek.

HAZIRLIK MAÇLARI DETAYLARI

Galatasaray, Avusturya’daki kampta 20 Temmuz’da Admira Wacker ile, 23 Temmuz’da ise Cagliari ile hazırlık maçı oynayacak. Bu maçlar, takımın sezon öncesi çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kamp sonrası İstanbul’a dönecek olan Galatasaray, burada 26 Temmuz’da RAMS Park’ta RC Strasbourg ve 2 Ağustos’ta S.S. Lazio ile iki hazırlık maçı daha gerçekleştirecek. Bu maçlar, takımın sezon öncesindeki son hazırlıklarını tamamlayacağı dönem olacak.

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