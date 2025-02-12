Galatasaray’ın Lig Aşaması Başarısı

MAÇIN DETAYLARI

Alkmaar şehrindeki AFAS Stadı’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00’te başlayacak. Mücadeleye Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro hakemlik yapıyor. Ona yardımcı hakem olarak Bruno Jesus ile Luciano Maia eşlik edecek. Ayrıca, dördüncü hakem görevini Joao Gonçalves üstlenecekken, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Tiago Martins görev alacak.

LİG FORMATINDA YENİ DÜZEN

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonu olan bu sezon, 36 takımlı yeni bir lig formatı uygulanıyor. Bu yeni düzen ile birlikte takımların performansları oldukça önem kazanıyor.

GALATASARAY’IN BAŞARILARI

Galatasaray, lig aşamasındaki performansı ile dikkat çekiyor. Takımın gösterdiği başarılar, futbol severler ve taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.