More
Spor

Galatasaray’ın Lig Aşaması Başarısı

galatasaray-in-lig-asamasi-basarisi

MAÇIN DETAYLARI

Alkmaar şehrindeki AFAS Stadı’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00’te başlayacak. Mücadeleye Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro hakemlik yapıyor. Ona yardımcı hakem olarak Bruno Jesus ile Luciano Maia eşlik edecek. Ayrıca, dördüncü hakem görevini Joao Gonçalves üstlenecekken, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Tiago Martins görev alacak.

LİG FORMATINDA YENİ DÜZEN

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonu olan bu sezon, 36 takımlı yeni bir lig formatı uygulanıyor. Bu yeni düzen ile birlikte takımların performansları oldukça önem kazanıyor.

GALATASARAY’IN BAŞARILARI

Galatasaray, lig aşamasındaki performansı ile dikkat çekiyor. Takımın gösterdiği başarılar, futbol severler ve taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Rusya Kiev’e Füze Saldırısı Yaptı

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Patlamalar çevredeki dört bölgede hasar ve yangınlar çıkardı.
Gündem

Erdoğan’dan Yüksek Düzeyli İşbirliği Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Prabowo Subianto ile anlaşmalar imzaladı ve ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.