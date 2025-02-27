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Galatasaray’ın Maç Erteleme Talebi Reddedildi

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GALATASARAY’IN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Süper Lig takımlarından Galatasaray, pazar günü gerçekleştirilecek Kasımpaşa maçının bir gün ertelenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulundu. Spor Gecesi’nin aktardığı bilgilere göre, Galatasaray’ın bu talebi Kasımpaşa tarafından onaylandı. Ancak TFF, sarı-kırmızılıların başvurusunu reddetti.

Galatasaray ve Kasımpaşa, daha önce belirlenen takvimde olduğu gibi 2 Mart Pazar günü saat 16.00’da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaşacak.

GELİŞMELER NEYİ GÖSTERİYOR?

Galatasaray, bu başvuruyu derbi maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptı. 343 Digital’in haberine göre, Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı öncesinde Kasımpaşa ile olan maç günü için başvuruda bulundu.

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