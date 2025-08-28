Galatasaray’ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

FENERBAHÇE’İN VEDASI VE GALATASARAY’IN KURASI

Fenerbahçe, Benfica’ya 1-0 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Bu durumun ardından Türkiye’nin turnuvada tek temsilcisi haline gelen Galatasaray için kura günü geldi. Merakla beklenen kuranın TSİ 19.00’da yapılacağı duyuruldu.

MÜCADELE EDEN GÜÇLÜ TAKIMLAR

Bu dev organizasyonda 4. torbada yer alacak Galatasaray’ın muhtemel rakipleri de açıklandı. Kurada yer alacak güçlü takımlar arasında çeşitli mücadeleler bekleniyor.

YAPAY ZEKADAN KURA SIMÜLASYONU

Kura öncesi yapay zeka, Galatasaray’ın rakiplerini simüle etti. Buna göre, 4. torbadan Galatasaray’ın rakipleri Newcastle United ve Kairat olurken, 3. torbadan gelen rakipler ise Sporting ve PSV olarak belirlendi. 2. torbadan Galatasaray’a eşleşebilecek takımlar arasında Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid ve Benfica’nın bulunduğu açıklandı. Yapay zeka, Galatasaray’ın 2. torbadan Atalanta ve Villarreal ile eşleşeceğini öngördü.

KORKUTAN RAKİPLER OLACAK

Son olarak, yapay zeka simülasyonuna göre 1. torbadan Galatasaray’ın karşılaşacağı oldukça güçlü takımlar arasında Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu PSG ve 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City yer alıyor. Yapay zekanın belirlediği muhtemel rakipler arasında Newcastle United, Kairat, Sporting, PSV, Atalanta, Villarreal, PSG ve Manchester City bulunuyor.