Galatasaray’ın Sakatlık Olayı Üzerine UEFA İnceleme Başlattı

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN ŞOK SAKATLIK HABERİ

Galatasaray’ın Liverpool ile deplasmanda gerçekleştirdiği karşılaşmada Noa Lang’ın sakatlığı büyük bir olay yarattı. Maç sırasında Lang’ın elinin reklam panoları arasında sıkışması sonucu ciddi bir sakatlık geçirmesi, UEFA’nın dikkatini çekti. Yaşanan bu sıra dışı olayın ardından UEFA Disiplin Kurulu, karşılaşmanın yapıldığı stadyumdaki teknik detayları incelemeye aldı.

REKLAM PANOLARININ GÜVENLİĞİ SORUŞTURULUYOR

Üzücü sakatlık sonrası İngiliz basınında çıkan haberler, konuyla ilgili bir soruşturmanın başladığını ortaya koydu. Soruşturmanın odağı, reklam panolarının oyun alanına olan mesafesi ve bu panolar arasındaki boşluklar. UEFA yetkililerinin, panoların taç çizgisine olan uzaklığının standartlara uygun olup olmadığını ve panolar arasındaki boşlukların oyuncular için bir tehdit oluşturup oluşturmadığını incelediği bildiriliyor. Ayrıca, saha denetçilerinin maç öncesinde hazırladıkları raporların da mercek altına alındığı kaydedildi.

İNCELEME SONUCU YAPTIRIM OLUP OLMAYACAĞI BELİRSİZ

Gerçekleştirilen inceleme sonrasında stadyum yönetimine ya da ilgili birimlere herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı, hazırlanacak nihai raporun ardından netlik kazanacağı ifade ediliyor. Bu durum, futbol dünyasında güvenlik standartlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.