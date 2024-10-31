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Spor

Galatasaray’ın Tottenham Maçı Öncesi Durumu

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GALATASARAY’IN BAY HAFTASI

Beşiktaş’ı mağlup eden ve ligdeki rakipleriyle puan farkını açan Galatasaray, bu haftayı bay geçiyor. Sarı-kırmızılı takımın bir sonraki maçı UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile gerçekleşecek.

TOTTENHAM LİG KUPASINDA ZAFER KAZANDI

Premier Lig ekibi Tottenham, dün akşam Lig Kupası’nda Manchester City ile bir karşılaşma oynadı. Ev sahibi olarak çıktığı bu maçta, Manchester City’yi 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Tottenham’ın gollerinin ilki 5. dakikada Timo Werner’den gelirken, ikinci gol 25. dakikada Pape Sarr’dan geldi. Manchester City’nin tek golü ise 45. dakikada Matheus Nunes tarafından atıldı.

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