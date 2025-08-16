Spor

Galatasaray’ın Transfer Görüşmeleri Nedeniyle Yok

galatasaray-in-transfer-gorusmeleri-nedeniyle-yok

EDERSON’UN KADRODA YER ALMAMASI

Pep Guardiola döneminde Manchester City’nin önemli isimlerinden biri olan Ederson, takımın yeni sezonun ligdeki ilk maçında kadroda yer almadı. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Ederson’un bu maçta olmamasının sebebi, Galatasaray ile Manchester City arasında ileri düzeyde transfer görüşmelerinin sürmesi.

CITY’DEN ARTIRIM BEKLENTİSİ

Manchester City, Galatasaray’ın yaptığı teklifin artırılmasını bekliyor. Galatasaray’ın birkaç gün önce sunduğu teklifin üzerine çıkmasının planlandığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, Brezilyalı kaleci için 10 milyon euroluk bir teklif göndermişti.

ÖNEMLİ

Gündem

Fenerbahçe Göztepe’yle 1 Puan Aldı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İki takım da maçta 10 kişi kalırken, Fenerbahçe penaltı atışını kaçırdı.
Manşet

Göztepe-Fenerbahçe Maçı Öncesi Karıştı

Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi gerginlik yaşandı. Olaylar maç öncesinde taraftarlar arasında patlak verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.