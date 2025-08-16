Galatasaray’ın Transfer Görüşmeleri Nedeniyle Yok

EDERSON’UN KADRODA YER ALMAMASI

Pep Guardiola döneminde Manchester City’nin önemli isimlerinden biri olan Ederson, takımın yeni sezonun ligdeki ilk maçında kadroda yer almadı. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Ederson’un bu maçta olmamasının sebebi, Galatasaray ile Manchester City arasında ileri düzeyde transfer görüşmelerinin sürmesi.

CITY’DEN ARTIRIM BEKLENTİSİ

Manchester City, Galatasaray’ın yaptığı teklifin artırılmasını bekliyor. Galatasaray’ın birkaç gün önce sunduğu teklifin üzerine çıkmasının planlandığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, Brezilyalı kaleci için 10 milyon euroluk bir teklif göndermişti.