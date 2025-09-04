Galatasaray’ın UEFA Kadrosu Açıklandı!

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de elde ettiği bu başarı sayesinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde yarışacağı takım kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

BARIŞ ALPER’İN KADRODA YER ALMASI

Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini koruyan Barış Alper Yılmaz, kadroda yer bulmayı başardı. UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo da kadroda bulunuyor. Galatasaray’ın listesinde yer alan oyuncular ise şu şekilde sıralanıyor: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz.