Galatasaray’ın UEFA Rakipleri Belli Oldu!

GALATASARAY TARİHİ BAŞARIYI ELDE ETTİ

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 5. yıldızını takarak büyük bir başarıya imza atıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu başarı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkını kazanıyor ve 4. torbadan kura çekimine girecek.

ZORLU RAKİPLER BEKLENİYOR

Devler Ligi’nde Galatasaray’ın lig aşamasındaki olası rakipleri arasında çok güçlü takımlar yer alıyor. 1. Torba’da bulunan takımlar şunlar: Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, Paris Saint-Germain (PSG), Inter, Borussia Dortmund ve Barcelona. Bu takımlarla karşılaşma, sarı-kırmızılıların zorlu bir mücadeleye hazır olduğunu gösteriyor.