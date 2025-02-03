Galatasaray’ın Yeni İspanyol Transferi: Morata

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ ALVARO MORATA

Transfer faaliyetlerine devam eden Galatasaray, hücum hattına büyük bir katkı sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, Serie A temsilcisi Milan’da mücadele eden İspanyol forvet Alvaro Morata’yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Morata, böylece Galatasaray’ın 6. İspanyol futbolcusu oldu.

GALATASARAY’IN İSPANYOL FUTBOLCULAR TARİHİ

Galatasaray’ın tarihindeki ilk İspanyol oyuncu ise Albert Riera’dır. Riera’nın ardından sarı-kırmızılı formayı giyen isimler, Jose Rodriguez, Inaki Pena, Juan Mata ve Angelino oldu. Bu transfer, Galatasaray’ın kadrosunu güçlendiriyor ve Morata’nın takıma katılması taktiksel anlamda farklılıklar yaratabiliyor.