Galatasaray Juventus Mücadelesinde Yapay Zeka Tahmini

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesinde Juventus’u Rams Park’ta ağırlayacak. Bu kritik müsabaka öncesi, yapay zeka destekli süper bilgisayarlar tarafından yapılan analizler dikkat çekti.

JUVENTUS’UN AVANTAJI VAR

Opta verileri ve binlerce simülasyonun sonucunda oluşturulan raporda, Juventus’un maçı kazanma ihtimalinin yüzde 44 olduğu belirtildi. Galatasaray için galibiyet ihtimali ise yüzde 29,9 olarak hesaplanırken, beraberlik olasılığı da yüzde 26,1 düzeyinde öngörüldü.

GALATASARAY AVANTAJ ARIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasını 20. sırada tamamlamasının ardından, taraftarları önünde oynayacağı ilk maçta avantajlı bir skor elde edip rövanş maçı için güçlü bir pozisyona geçmeyi hedefliyor.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Galatasaray ile Juventus’un karşı karşıya geleceği bu önemli müsabaka, 17 Şubat Salı günü Rams Park’ta gerçekleştirilecek. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba tarihinde İtalya’da TSİ 23.00’te oynanacak.