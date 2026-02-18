Galatasaray Juventus’u Maçta Tarihe Geçti

galatasaray-juventus-u-macta-tarihe-gecti

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHİ GALİBİYET

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Juventus’u 5-2 yenerek önemli bir avantaj elde etti. Bu eşleşmenin rövanşı ise 25 Şubat Çarşamba günü Torino’da gerçekleştirilecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu tarihi galibiyetin ardından basına önemli açıklamalarda bulundu.

GAZİANLI MAÇ VE TARAFTAR DESTEĞİNE VURGU

Buruk, “Birincisi tabii ki inanılmaz mutluyuz. Ayaklarımızın da yere basması gereken bir gece. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir efor var. Sadece bizim değil, taraftarımızın da. Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık” sözleriyle oyuncularının performansını ve taraftarın desteğini ön plana çıkardı. Buruk, ikinci maçta da aynı şekilde oynamalar gerektiğine dikkat çekerek, “Bu maçı taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SEVİNMEK İÇİN İKİNCİ MAÇI BEKLİYORLAR

İkinci maç sonrası sevinmeleri gerektiğini dile getiren Buruk, “İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Şu anda öz güven ve mutluluk var. Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız” dedi.

KADRO DERİNLİĞİNİN KAZANIMA ETKİSİ

Buruk, kadro derinliğine vurgu yaparak, “Zorlu bir fikstür var ama en güzel yerlerden biri kadro genişliğimiz. Kadro derinliğimiz bugün maçı kazanmamızda önemli bir destek verdi” şeklinde konuştu. Oyuncular arasında bulunan rekabetin Galatasaray’a olumlu yansıyacağını belirtti.

DEVRE ARASINDAKİ YORUMLARI

Devre arasında yaptığı konuşmalar hakkında bilgi veren Buruk, “İlk yarıdan dolayı tebrik ettim. Daha dominant olan bizdik ama çok şanssız iki tane gol yedik. Oyunu biz yönettik” ifadelerini kullandı. İkinci yarıda buldukları erken golün öz güvenlerini artırdığını kaydederek, “O öz güvenle 3. gol, kırmızı kart. Oyunu çok dominant oynadık” dedi.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE DİKKAT

Son olarak Buruk, “Şampiyon olmamız gereken, şampiyonluk için önemli bir mücadele vermemiz gereken bir lig maçı bizi bekliyor” diyerek, gelecek maçlara odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

