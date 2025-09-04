Spor

Galatasaray Kadrosu Açıklandı: BARIŞ ALPER!

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK SONRASI HAZIRLIKLARI

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, Süper Lig’deki başarısını UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de sürdürmek için kadrosunu belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi’nde mücadele edeceği oyuncuları UEFA’ya bildirmiş durumda.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN KADRODAKİ YERİ

Galatasaray’daki geleceği belirsiz olan Barış Alper Yılmaz da belirlenen kadroda yer almayı başardı. UEFA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan listeye göre yeni transferler arasında Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo da bulunuyor. Galatasaray’ın UEFA listesinde yer alan oyuncular şu şekilde sıralanıyor: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz.

