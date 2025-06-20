Spor

Galatasaray Kamp Ülkesini Açıkladı

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KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

Galatasaray, yeni sezon öncesi kamp programını duyurdu. Sarı kırmızılı ekip, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da kamp yapacak. Kampta, 20 Temmuz’da Admira Wacker ile ve 23 Temmuz’da Cagliari ile hazırlık maçı gerçekleşecek.

Avusturya’daki kampın ardından Galatasaray, İstanbul’a dönecek. İstanbul’da 2 hazırlık maçı daha oynayacak. RAMS Park’ta gerçekleştirilecek bu maçlardan ilki 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile olacakken, diğeri ise 2 Ağustos’da S.S. Lazio ile olacak. Bu karşılaşmalar, sezon öncesi son hazırlıklar için önemli bir fırsat sunacak.

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