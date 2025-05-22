Galatasaray, Kevin de Bruyne’nin Talebini Değerlendiriyor

SÜPER LİG’İN ŞAMPİYONU GALATASARAY TRANSFER HAMLESİ YAPIYOR

Galatasaray, Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek için yıldız futbolcu transferine yöneldi. Sarı kırmızılı ekip, Manchester City ile yollarını gözyaşlarıyla ayıran Kevin de Bruyne ile transfer görüşmelerine başladı.

KEVIN DE BRUYNE’NİN TALEPLERİ TRANSFERİ ZORA SOKUYOR

Fanatik’in haberine göre Kevin de Bruyne, senelik 15 milyon euro net maaş talep ediyor. Bu yüksek beklenti, transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor; ancak görüşmeler devam ediyor. Galatasaray’ın masaya koyduğu teklif ortalama 10 milyon euro seviyesinde. Bu süreçte, Kevin de Bruyne’nin vatandaşı olan Mertens’in de transferde rol oynayacağı konuşuluyor.