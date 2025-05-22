Gündem

Galatasaray, Kevin de Bruyne’nin Talebini Değerlendiriyor

galatasaray-kevin-de-bruyne-nin-talebini-degerlendiriyor

SÜPER LİG’İN ŞAMPİYONU GALATASARAY TRANSFER HAMLESİ YAPIYOR

Galatasaray, Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek için yıldız futbolcu transferine yöneldi. Sarı kırmızılı ekip, Manchester City ile yollarını gözyaşlarıyla ayıran Kevin de Bruyne ile transfer görüşmelerine başladı.

KEVIN DE BRUYNE’NİN TALEPLERİ TRANSFERİ ZORA SOKUYOR

Fanatik’in haberine göre Kevin de Bruyne, senelik 15 milyon euro net maaş talep ediyor. Bu yüksek beklenti, transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor; ancak görüşmeler devam ediyor. Galatasaray’ın masaya koyduğu teklif ortalama 10 milyon euro seviyesinde. Bu süreçte, Kevin de Bruyne’nin vatandaşı olan Mertens’in de transferde rol oynayacağı konuşuluyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Erdoğan, Yeni Anayasa ve Adaylık Üzerine Açıklama Yaptı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarının adaylıkla ilişkilendirilmesini eleştirerek, bunun ülke için bir gereklilik olduğunu vurguladı ve bir daha aday olma isteği taşımadığını ifade etti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anayasa Açıklaması Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarının kendi yeniden adaylığı ile bağlantılı olmadığını belirterek, bunun ülke için önem taşıdığını vurguladı. Adaylık kaygısı taşımadığını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.