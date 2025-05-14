Galatasaray, Kupayı Kazandı, Mutluyuz

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Gaziantep’te gerçekleşen bu mücadelede Galatasaray, maçı 3-0’lık bir skorla kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren goller ise 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 46 ve 63. dakikalarda ise Victor Osimhen tarafından atıldı.

OSIMHEN’DAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. “Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz” sözleriyle takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti.

GOL REKORU VE GELECEK PLANLARI

Türkiye’de en çok gol atan yabancı futbolcu olmasının hatırlatılması üzerine Osimhen, “Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

TRANSFER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Taraftarların yönetime transfer çağrısıyla ilgili de konuşan Osimhen, “Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım” diyerek gelecekteki planları hakkında bilgiler verdi.