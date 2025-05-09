Galatasaray, La Laguna’yı Yendi!

GALATASARAY FİNALE YÜKSELDİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali yarı final mücadelesinde, İspanyol takımı La Laguna Tenerife ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Sunel Arena’da gerçekleştirilen maçta Galatasaray, 90-80’lik sonuçla galibiyeti elde etti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, turnuvada finale yükseldi. Finalde AEK-Unicaja Malaga karşılaşmasının kazananıyla mücadele edecek.

İSPANYOL EKİBİ ÖNDE BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Galatasaray, Angel Delgado ile pota altında sayı bulmaya başladı. Ancak İspanyol temsilcisi, Giorgi Shermadini’nin basketleriyle karşılık vererek rakibin ilerlemesini durdurdu. Marcelinho Huertas’ın oyuna dönüşüyle beraber La Laguna Tenerife, 7. dakikada 6-0’lık bir seri yakalayarak 15-13 öne geçti. İlk çeyrekte hata yapmayan İspanyol ekibi, sonuçta bu periyodu 24-20 önde tamamladı.

TENERIFE, MAÇTA ÖNDE GİTTİ

La Laguna Tenerife, bir dizi basketle 11. dakikada 6-0’lık bir seri daha yakaladı ve durumu 29-20’ye getirdi. İspanyol ekibi, 13. dakikada Tim Abromaitis’in sayısıyla farkı çift hanelere çıkararak 33-22 öne geçti. Galatasaray ise 18. dakikada James Palmer’ın dış atışla bulduğu sayıyla 12-0’lık bir seri yakalayarak durumu 40-37 yaptı. Ancak Tenerife, soyunma odasına 43-40 önde gitti.

GALATASARAY, İKİNCİ YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADI

İkinci yarının başlangıcında Galatasaray, temposunu artırdı ve 22. dakikada James Palmer’ın üç sayılık basketiyle öne geçti: 43-45. Hücumda etkinliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 26. dakikada Ebuka Izundu’nun smacıyla 9-0’lık bir seri yakalayarak durumu 49-61 yaptı. Sert savunma sergileyen Galatasaray, Micheal Young’ın çeyrek sonunda attığı üçlükle son periyoda 64-55 önde girdi.

GALATASARAY, FİNAL BİLETİNİ KAZANDI

Son çeyreğin başlangıcında Galatasaray, farkı artırdı ve 35. dakikada Will Cummings’in serbest atışla bulduğu sayıyla 8-0’lık bir seri yakaladı: 60-78. Sarı-kırmızılılar, rakibin yaklaşmasına izin vermeden maçı 90-80 kazanarak finale adını yazdırdı.

ERGİN ATAMAN MAÇI YERİNDE İZLEDİ

Yunanistan ekibi Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife ile Galatasaray arasındaki maçı yerinde izledi. Ataman, karşılaşmayı oğlu Sarp Ataman ve Galatasaray’ın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan ile birlikte takip etti.