Galatasaray Liderliğini 9 Puanla Sürdürdü

GALATASARAY RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında zirve yarışında lider konumda bulunan Galatasaray, Antalyaspor ile karşılaştı. RAMS Park’ta gerçekleşen bu maçta Galatasaray, rakibini 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu zafer, sarı – kırmızılıların puanını 71’e çıkararak liderlik konumunu sürdürmesini sağladı.

FENERBAHÇE PUAN KAYBETTİ

Fenerbahçe ise bu hafta Samsunspor’u Kadıköy’de ağırladı. Sarı – lacivertliler, Karadeniz ekibiyle 0-0 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşadı ve böylece şampiyonluk mücadelesinde yara aldı. Fenerbahçe, 2 puan kaybettiği bu haftanın ardından 62 puanla 2. sırada yer aldı.

PUNAN FARKI 9’A YÜKSELDİ

Galatasaray’ın zaferi ve Fenerbahçe’nin puan kaybıyla birlikte, liderle ikinci takım arasındaki puan farkı yeniden 9’a yükseldi. Bu durum, şampiyonluk tahminlerinin de güncellenmesine yol açtı. Avrupa liglerinde takımların performanslarını inceleyen Euro Club Index sitesi, Süper Lig için mevcut tahminlerini güncelledi.