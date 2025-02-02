Galatasaray, Morata’nın Transfer Maliyetini Açıkladı

GALATASARAY’DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Serie A takımı Milan’dan Alvaro Morata’nın transferini resmi olarak duyurdu.

ALVARO MORATA’NIN KİRALAMA BEDİLİ BELİRLENDİ

Yapılan açıklamaya göre, Alvaro Morata’nın kiralama bedeli olarak Milan’a 6 milyon euro ödeneceği bilgisi verildi. Bu transfer, Galatasaray için sezonun ikinci yarısında önemli bir katkı sağlayacak görünüyor.