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Spor

Galatasaray, Morata Transferinde Anlaştı

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GALATASARAY MORATA TRANSFERİNİ TAMAMLADI

Galatasaray, her açıdan mutabakata vardığı Alvaro Morata ile resmen sonuca ulaştı. İtalyan kulübü Milan ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bu devle anlaşma sağladı. Daha önce Morata ile anlaşan Galatasaray, transferin gerçekleştirilmesi için gereken tüm şartları yerine getirmiş durumda.

ALVARO MORATA İSTANBUL’A GELİYOR

Sarı-kırmızılıların transferinde artık sona yaklaşıldı. Morata’nın İstanbul’a gelmesi bekleniyor ve final aşamasına geçildi. Bu transfer, Galatasaray için önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor ve taraftarlar arasında heyecan yaratıyor.

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