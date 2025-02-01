Galatasaray, Morata Transferinde Anlaştı

GALATASARAY MORATA TRANSFERİNİ TAMAMLADI

Galatasaray, her açıdan mutabakata vardığı Alvaro Morata ile resmen sonuca ulaştı. İtalyan kulübü Milan ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bu devle anlaşma sağladı. Daha önce Morata ile anlaşan Galatasaray, transferin gerçekleştirilmesi için gereken tüm şartları yerine getirmiş durumda.

ALVARO MORATA İSTANBUL’A GELİYOR

Sarı-kırmızılıların transferinde artık sona yaklaşıldı. Morata’nın İstanbul’a gelmesi bekleniyor ve final aşamasına geçildi. Bu transfer, Galatasaray için önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor ve taraftarlar arasında heyecan yaratıyor.