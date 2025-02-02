More
Gündem

Galatasaray, Morata Transferini Resmen Duyurdu

galatasaray-morata-transferini-resmen-duyurdu

GALATASARAY MORATA’NIN KİRALANMASI KONUSUNDA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Galatasaray, Alvaro Morata’nın kiralanması için futbolcu ve kulübü Milan ile resmi müzakerelere başlandığını KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Morata transferi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Alvaro Morata’nın, bugün saat 14.30 civarında İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY’IN AÇIKLAMASI

Galatasaray’ın yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Eşiyle Aynı Gün Hayatını Kaybetti

Bursa'da kalp krizi geçiren 30 yıllık evli Yaşar ve Nursel Cengiz çifti, 15 gün içinde hayatını kaybetti. İki çocuklarıyla birlikte aile büyük bir üzüntü yaşıyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alev Alatlı’ya Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Alev Alatlı’yı vefatının ilk yılında anarak hatırasını yaşattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.