Galatasaray, Morata Transferini Resmen Duyurdu

GALATASARAY MORATA’NIN KİRALANMASI KONUSUNDA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Galatasaray, Alvaro Morata’nın kiralanması için futbolcu ve kulübü Milan ile resmi müzakerelere başlandığını KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Morata transferi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Alvaro Morata’nın, bugün saat 14.30 civarında İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY’IN AÇIKLAMASI

Galatasaray’ın yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.