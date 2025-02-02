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Spor

Galatasaray, Morata Transferini Resmen Duyurdu

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GALATASARAY MORATA TRANSFERİNİ DUYURDU

Galatasaray, Alvaro Morata’nın transferine ilişkin resmi açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılılar, Morata’nın kiralanmasıyla ilgili olarak futbolcu ve Milan kulübüyle resmi görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiriyor.

İSPANYOL OYUNCU İSTANBUL’A GELİYOR

İspanyol futbolcunun, bugün saat 14.30 civarında İstanbul’a varması bekleniyor. Bu transfer, taraftarlar arasında heyecan yaratıyor ve Morata’nın takıma katılmasıyla Galatasaray’ın hücum hattını güçlendirmesi hedefleniyor.

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