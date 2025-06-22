Galatasaray, Osimhen’e Mesaj Gönderdi

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIYOR

Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Sarı-kırmızılılar, Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna kattıktan sonra forvet hattına da gözünü dikti. Bu bağlamda, Galatasaray, Napoli forması giyen Victor Osimhen ile ilgili önemli adımlar atıyor.

OSIMHEN’E NET MESAJ GÖNDERİLDİ

Galatasaray, şu anda Nijerya’da tatil yapan Osimhen’e yaptığı açıklamada, “Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım” ifadesini kullandı. Bu mesaj, oyuncunun transfer sürecinin hızlandırılması amacıyla verildi.

DEV KULÜPLERİN İLGİSİ VE SUUDİ TEKLİF

Osimhen, transfer döneminde Manchester United ve Juventus gibi dev kulüplerin radarındaydı. Ayrıca, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in kendisine yaptığı astronomik teklif de dikkat çekti. Ancak yıldız futbolcu, bu teklifi geri çevirdi.

TATİLİNDE TRANSFER SORULARINDAN KAÇTI

Nijeryalı golcü, katıldığı bir YouTube programında transfer ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Osimhen, “Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” şeklinde bir yanıt verdi. İtalyan basını ise, Osimhen’in temmuz ortasına kadar hiçbir kulüple imza atmayacağını iddia ediyor.