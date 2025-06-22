Galatasaray, Osimhen’e Mesaj Gönderdi

GALATASARAY’IN TRANSFER HEDEFLERİ

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezondaki UEFA Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda transfer faaliyetlerini hızlandırıyor. Sarı-kırmızılılar, Alman futbolcu Leroy Sane’yi kadrosuna ekledikten sonra forvet hattında transfer için Victor Osimhen üzerine yoğunlaştı.

OSIMHEN’E NET MESAJ GÖNDERİLDİ

Galatasaray yönetimi, şu anda Nijerya’da tatilde bulunan Osimhen’e önemli bir mesaj iletti. Basına yansıyan haberlere göre, “Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım” ifadelerini kullandı.

DEV KULÜPLERİN İLGİSİ

Osimhen, daha önce hem Manchester United hem de Juventus’un ilgisini çekti. Ayrıca Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal’den büyük bir teklif almasına rağmen, yıldız oyuncu bu teklifi reddetti. Bu durum, Osimhen’in önceliklerinin başka kulüplerle işbirliği olduğunu gösteriyor.

TATİLE ODAKLANDIMA

Nijeryalı futbolcu, katıldığı bir YouTube programında transferle ilgili sorulara yanıt vermezken sadece, “Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise Osimhen’in temmuz ortasına kadar herhangi bir kulüple anlaşma yapmayacağı medyada yer aldı.