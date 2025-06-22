Galatasaray, Osimhen’e mesaj gönderdi

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERİYOR

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, sezon hedefi olan UEFA Şampiyonlar Ligi doğrultusunda transfer çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Alman futbolcu Leroy Sane’yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, forvet hattı için Victor Osimhen’e yönelmiş durumda. Kulübün, şu anda tatilde olan Osimhen’e kesin bir mesaj ilettiği basına yansıdı.

FORVETTE ÖNCELİK OSMİHEN

Galatasaray, Osimhen’e “Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım” şeklinde net bir mesaj gönderdi. Bu açıklama, takımın Osimhen’i kadrosuna katma kararlılığını gözler önüne seriyor.

BÜYÜK KULÜPLER İLGİLENİYOR

Osimhen, daha önce Manchester United ve Juventus gibi önemli takımların da ilgisini çekmişti. Ayrıca Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, oyuncuya büyük bir teklif yapmıştı. Ancak Nijeryalı futbolcu, bu teklifi geri çevirmişti.

TATİLİNE ODAKLANDI

Nijeryalı golcü, katıldığı bir YouTube programında transfer konularına ilişkin sorulara yanıt vermek yerine, “Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” şeklinde açıklamada bulundu. İtalyan basını, Osimhen’in temmuz ortasına kadar hiçbir kulüple anlaşma sağlamayacağını öne sürüyor.