Galatasaray, Osimhen’e Net Mesaj İletti

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Alman futbolcu Leroy Sane’yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, forvet hattında gözünü Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen’e çevirdi. Kulüp, şu anda tatilde olan Osimhen’e net bir mesaj ilettiği medyaya yansıdı.

NET MESAJ GÖNDERİLDİ

Galatasaray, Victor Osimhen ile yaptığı görüşmelerde, “Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım” ifadelerini kullandı. Bu mesaj, kulübün Osimhen’le olan transfer sürecindeki aciliyetini vurguluyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Osimhen’in peşinde dev kulüpler var. Daha önce Manchester United ve Juventus, oyuncuyla ilgilendi. Ayrıca Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, astronomik bir teklif sundu. Ancak Osimhen, bu teklifi geri çevirdi.

TATİLİNE ODAKLANDI

Nijeryalı golcü, bir YouTube programında transfer sorularını yanıtsız bıraktı ve sadece, “Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı. İtalyan basını, Osimhen’in temmuz ortasına kadar hiçbir kulüple sözleşme imzalamayacağını öne sürüyor.