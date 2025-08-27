Gündem

Galatasaray Resmen Transferi Açıkladı

GALATASARAY TRANSFERİ TAMAMLAMAK ÜZERE

Galatasaray, bir transferi daha imza aşamasına getirdi. Sarı-kırmızılı takım, Monaco’dan sonra Wilfried Singo’yu da ikna ederek son aşamaya geldi.

GALATASARAY’DAN RESMİ GÖRÜŞMELER

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi. Fransız ekibi, yönetimin sunduğu 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren teklifi kabul etmişti.

5 YILLIK SÖZLEŞME YENİDEN GÜNDEMDE

Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncunun taleplerini de kabul etti. Son detayların tamamlanmasının ardından Fildişi Sahilli savunmacıyla 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Futbolcunun, bu gece İstanbul’da olması bekleniyor.

SINGO’NUN PERFORMANSI

Stoper ve sağ bek bölgelerinde görev alabilen Fildişili oyuncu, geride kalan sezon 35 maça çıktı, 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Piyasa değeri 25 milyon euro olan ve 1.90 boyundaki stoper, 2023 yazında Torino’dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Emniyet Şeridinde Bekleyen Araca TIR Çarptı

Niğde'de otoyolda meydana gelen kazada, emniyet şeridinde duran araca TIR çarptı. Kazada 2 çocuk dahil 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.
Niğde’de TIR, Emniyet Şeridindeki Araçlara Çarptı

Niğde otoyolunda emniyet şeridinde bekleyen araca TIR çarptı. Kazada 2 çocuk da dahil 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

