Galatasaray Resmen Transferi Açıkladı

GALATASARAY TRANSFERİ TAMAMLAMA AŞAMASINA GETİRDİ

Galatasaray, bir transferi daha tamamlamak üzere. Sarı kırmızılı ekip, Monaco’dan sonra Wilfred Singo’yu da ikna etti ve süreçte son aşamaya gelindi.

GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray, transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” sözlerine yer verdi. Fransız ekibi, yönetimin 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren teklifini kabul etmişti.

İMZA İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncunun isteklerini de yerine getirmeyi kabul etti. Son detayların kesinleşmesinin ardından Fildişi Sahilli savunmacıyla 4+1 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Futbolcunun bu gece İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

SINGO’NUN PERFORMANSI

Stoper ve sağ bek mevkilerinde görev alabilen Fildişili oyuncu, geride kalan sezonda 35 maçta sahada yer aldı ve 3 gol ile 3 asist gerçekleştirdi. Piyasa değeri 25 milyon euro olan 1.90 boyundaki stoper, 2023 yazında Torino’dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.