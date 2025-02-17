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Spor

Galatasaray, Rizespor’u Deplasmanda Yendi

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GALATASARAY RİZESPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’deki 2024-2025 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 24. hafta karşılaşmasında İlhan Palut’un çalıştırdığı Rizespor ile Okan Buruk yönetiminde olan Galatasaray, hakem Zorbay Küçük’ün düdük çaldığı müsabakada Rize Stadyumu’nda yüz yüze geldi.

LİDER GALATASARAY ZAFERİNİ ELDE ETTİ

Lider konumundaki Galatasaray, konuk olduğu Rizespor’u 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, Galatasaray’ın sezon boyunca gösterdiği performansı pekiştirirken, aynı zamanda şampiyonluk hedefi açısından önemli bir adım olmuş oldu.

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