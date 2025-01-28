Galatasaray Sağ Bek İçin İsveç’e Yöneldi

GALATASARAY’IN HIZLANAN TRANSFER HAREKETLERİ

Sağ bek bölgesindeki rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Hammarby’nin sağ beki Hampus Skoglund’u transfer gündemine almış durumda. Hammarby’nin oyuncuyu satma istekliliği ve Skoglund’un Galatasaray’a transferi için belirleyici olacak koşullar, önümüzdeki günlerde kesinlik kazanabilir. Galatasaray yönetimi, futbolcunun niteliklerini değerlendirmenin yanı sıra, transfer maliyetini de dikkate alıyor.

SAĞ BEKTEKİ SORUNLAR

Sacha Boey’un takımından ayrılması sonrasında sağ bek pozisyonunda istikrarı sağlayamayan Galatasaray, sezon başında 10 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Elias Jelert ile de aradığı çözümü bulamamış durumda. Bu bölgedeki eksikliklerini gidermek için zaman zaman Kaan Ayhan ve Roland Sallai gibi isimleri değerlendiren Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde sağ bek transferine hız vermeye karar verdi. Sportbladet’in haberine göre, Galatasaray, Hammarby kulübüne Hampus Skoglund için resmi temaslarda bulundu.

Galatasaray’ın, Hammarby kulübüne toplamda 50 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 4.4 milyon Euro) teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Eğer teklif resmiyete dökülürse, Hammarby’nin 20 yaşındaki genç sağ bek oyuncusunun satışına onay vermesi bekleniyor.

SKOGLUND’UN PERFORMANSI VE GALATASARAY İÇİN ÖNEMİ

Hampus Skoglund, bu sezon 29 maçta görev alırken, 3 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Hammarby ile 2.5 yıllık daha kontratı bulunan Skoglund, Galatasaray’ın sağ bek pozisyonunu güçlendirme amacı çerçevesinde önemli bir aday oluşturuyor. Kendisi, hem hücuma katkıları hem de savunmadaki güvenilirliği ile büyük kulüplerin ilgisini çekiyor. Galatasaray’ın amacının, kadrosunu derinleştirmek ve olası sakatlık ya da ceza durumlarına karşı hazırlıklı olmak olduğu görülüyor. Ayrıca, genç bir oyuncunun takıma katılması, kulübün geleceğe yönelik planlarıyla da örtüşüyor. Hammarby’nin oyuncuyu satma istekliliği ve transfer koşulları ise önümüzdeki günlerde netleşecek gibi görünüyor.