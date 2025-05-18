Galatasaray Şampiyonluğa Yaklaşıyor

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞIYOR

Galatasaray şampiyonluğun yalnızca 1 puan uzağında bulunuyor. Kayserispor’u ağırlayan sarı kırmızılı ekip, bu karşılaşmadan berabere bile kalsa, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluk ilan edecek. Maç, hakem Ali Şansalan tarafından yönetiliyor. Galatasaray, Osimhen ve Barış Alper’in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 önde götürüyor. Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 40. karşılaşmasında 36. golüne ulaşıyor. Bu gollerin 25’i lig karşılaşmalarında kaydedildi. Ayrıca, Osimhen’in gol anonsunu kızı yapıyor. Galatasaray taraftarı ise sık sık “Taraftar çıldırdı Osimhen’i istiyor” şeklinde tezahürat yapıyor.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maç başladı.

14′ Galatasaray’da Sallai sarı kart görüyor. İtiraz eden Okan Buruk’a da sarı kart çıktı.

21′ Fernando Muslera, karşı karşıya pozisyonda gole izin vermiyor.

25′ GOL! Galatasaray, Osimhen’in golüyle 1-0 öne geçiyor.

29′ GOL! Sarı kırmızılılar, Barış Alper’in golüyle skoru 2-0’a getiriyor.

45′ İlk yarı sona eriyor.

İKİNCİ DEVREDE HAREKETLİLİK

63′ Galatasaray’da Sara oyundan çıkıyor, Morata oyuna dahil oluyor.

72′ Sallai ve Frankowski oyundan çıkarken, Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan da kenara geliyor.

TEKNİK DEĞİŞİKLİKLER

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Gaziantep’te Trabzonspor’u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandıkları final maçının ilk 11’de tek bir değişiklik yapıyor. Buruk, kalede Günay Güvenç’in yerine Fernando Muslera’yı tercih ediyor. Tecrübeli teknik adam, Muslera dışındaki diğer mevkilerdeki tercihlerini değiştirmiyor.