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Galatasaray Şampiyonluk Maçına Çıkıyor

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MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u evinde konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak olan maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

LİDERLİK DURUMU

Galatasaray, ligde şu ana kadar 33 maçta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un yönetimindeki Galatasaray, karşılaşmadan yenilgi almazsa, 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatına sahip.

İLK YARIDAKİ MAÇ

İstanbul ekibi, sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan maçı oldukça farklı bir şekilde kazanmıştı. Galatasaray, ligin 17. haftasında bu karşılaşmayı Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle 5-1’lik skorla tamamladı. Kayserispor’un tek golü ise Stephane Bahoken’den geldi.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon

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