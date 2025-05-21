Galatasaray Satış Rekoru Kırdı

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU SATIŞA YANSIDI

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, kutlamalarına saha dışında da hızlı bir başlangıç yaptı. Şampiyonluğun kesinleştiği 18 Mayıs Pazar günü için özel hazırlıklar yapan sarı-kırmızılı kulüp, taraftarla buluşturduğu 5 yıldızlı ürünlerle satışta adeta rekora imza attı.

48 SAATTE 250 BİN ÜRÜN SATILDI

Galatasaray Mağazacılık AŞ, şampiyonluğun ilanının ardından 7 farklı tişört, 5 yıldızlı forma, bayrak, şapka, atkı, bardak ve anahtarlıklardan oluşan özel koleksiyonunu satışa çıkardı. Büyük ilgi gören bu ürünlerden sadece 48 saatte 250 binden fazla satıldı. Bu süreçte elde edilen toplam ciro ise yaklaşık 3,5 milyon euro, yani 155 milyon lira olarak gerçekleşti. Kulüp böylece hem taraftar coşkusunu artırdı hem de kasasını güçlendirdi.

YENİKAPI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Galatasaray, rekor satışların ardından 25. şampiyonluk kutlamaları için Yenikapı’ya odaklandı. Burada kurulacak özel GS Store alanında da yüksek gelir bekleniyor.