Spor

Galatasaray, Sehernaz Çidal’ı aldı

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GALATASARAY KADIN BASKETBOL TAKIMI YENİ BİR OYUNCU KAZANDI

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sehernaz Çidal’ı kadrosuna dahil ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda, 30 yaşındaki sporcu ile 1 yıllık sözleşmenin imzalandığı aktarıldı.

HOŞ GELDİN SEHERNaz ÇİDAL

Açıklamada, “Sehernaz Çidal’a Galatasaray forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz.” ifadeleri yer aldı. Bu transfer, Galatasaray kadın basketbol ekibinin güçlenmesini hedefleyen bir adım olarak değerlendiriliyor.

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