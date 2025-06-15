Galatasaray, Sehernaz Çidal’ı Elde Etti

GALATASARAY KADIN BASKETBOL TAKIMI SEHERNAL ÇİDAL’I KADROSUNA KATTI

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Sehernaz Çidal’ı kadrosuna dahil ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 30 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

HOŞGELDİN SEHERNAL ÇİDAL

Yapılan açıklamada, “Sehernaz Çidal’a Galatasaray forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, takımın hedeflerine ulaşma yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.