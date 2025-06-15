Spor

Galatasaray, Sehernaz Çidal’ı Elde Etti

galatasaray-sehernaz-cidal-i-elde-etti

GALATASARAY KADIN BASKETBOL TAKIMI SEHERNAL ÇİDAL’I KADROSUNA KATTI

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Sehernaz Çidal’ı kadrosuna dahil ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 30 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

HOŞGELDİN SEHERNAL ÇİDAL

Yapılan açıklamada, “Sehernaz Çidal’a Galatasaray forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, takımın hedeflerine ulaşma yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İran’dan İbranice “Çaresiz Kalacaksınız” Açıklaması

İran lideri Hamaney, İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarının başladığını duyurarak, “çaresiz kalacaksınız” uyarısında bulundu.
Dünya

İsrail, Tahran’a Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail'in Tahran'daki bir petrol deposuna yönelik saldırı düzenlediği belirtildi. Şehirde patlama sesleri yankılandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.