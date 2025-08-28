Gündem

Galatasaray, Singo’nun maliyetini KAP’a bildirdi

galatasaray-singo-nun-maliyetini-kap-a-bildirdi

GALATASARAY TRANSFER DEĞERİNİ AÇIKLADI

Galatasaray, Monako’dan kadrosuna kattığı Wilfred Singo’nun maliyetini Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Açıklamada, futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve her sezon için 4.8 milyon euro maaş alacağı belirtildi.

SINGO’DAN HEYECANLI AÇIKLAMALAR

Singo, “Galatasaray maçlarını izledim. İnanılmaz bir atmosfer var. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum.” dedi. Sarı kırmızılıların yaptığı açıklamada ise, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

TRANSFER KAYNAKLARI VE MEVZUAT

Yapılan resmi açıklamaya göre, futbolcu için eski kulübüne 30.769.230,77 euro tutarında bir transfer ücreti ödenecek. Ayrıca, Singo’nun bir sonraki satışında elde edilecek kârın %10’u AS Monaco Football Club SAM’a aktarılacak. Anlaşma kapsamında, futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık bir sözleşme imzalanmış olup, her sezon için 4.8 milyon euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Ayvacık’ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 düzensiz göçmen, arasında çocukların da bulunduğu bir grup, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Gündem

MKEK’de Casusluk Olayı: Bilgileri Kim Çaldı?

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndaki casusluk soruşturması, Türkiye'nin önemli silah sistemleri üreticisinde güvenlik açıklarını ve kurumlara yönelik sızma girişimlerini aydınlatıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.