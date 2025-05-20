Spor

Galatasaray Store’da 200 Bin Satış

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ŞAMPİYONLUK SONRASI YÜKSEK SATIŞ RAKAMLARI

Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan ettikten sonra, Galatasaray Store’da rekor satış rakamlarına ulaştı. 24 saat içinde toplamda 200 bin adetten fazla ürün satıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 5 yıldızlı birçok farklı ürünü satışa sunarak, 110 milyon TL’nin üzerinde bir ciro gerçekleştirdi. Mağazacılık A.Ş’nin şampiyonluk ve 5 yıldızlı ürünler için oldukça iyi bir hazırlık yaptığı, ürün çeşitliliği sayesinde taraftarları etkilediği gözlemlendi.

DEV KUTLAMALAR VE MAĞAZA AÇILIŞI

25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenecek kutlamalarda, büyük bir Galatasaray Store mağazası da taraftarlara hizmet verecek. Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk kupasının alınacağı günde buradaki mağazadan önemli bir gelir elde etmeyi bekliyor.

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