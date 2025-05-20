Galatasaray Store’da 24 Saatte Satış!

GALATASARAY’IN BAŞARILI SATIŞ RAKAMLARI

Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Galatasaray Store’da 24 saat içinde 200 binin üzerinde ürün satışı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 5 yıldızlı birçok farklı ürünü satışa sunarak 24 saat içerisinde 110 milyon TL’nin üzerinde bir ciro elde etti. Mağazacılık A.Ş’nin şampiyonluk ve 5 yıldızlı ürünler için etkileyici bir hazırlık yaptığı, geniş ürün yelpazesiyle taraftarları cezbettiği gözlemlendi.

KUTLAMALARDA BÜYÜK MAĞAZA AÇILIYOR

25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleşecek kutlamalar sırasında büyük bir Galatasaray Store mağazası taraftarların hizmetinde olacak. Sarı-kırmızılı yöneticiler, şampiyonluk kupasının alınacağı günde bu mağazadan önemli bir gelir elde edilmesini bekliyor.